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Eski eşini bıçaklayan tutuklu sanık: Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Eski eşini bıçaklayan tutuklu sanık: Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik’i (35) bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık’ın ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret’ suçlarından Çanakkale 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Halil Karabıyık savunmasında, “Öldürme gibi bir niyetim olmasaydı bıçağı belden aşağı ayaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm” dedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Halil Karabıyık, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Halil Karabıyık’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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