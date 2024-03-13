Trafikte yol tartışması kazayı beraberinde getirdi!

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobille cip sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki inatlaşma kazaya neden olurken, o anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı.