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Trafikte yol tartışması kazayı beraberinde getirdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Trafikte yol tartışması kazayı beraberinde getirdi!

İstanbul Ataşehir'de trafikte seyreden iki araç arasındaki yol verme tartışması kazaya neden oldu. O anlar bir başka sürücünün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobille cip sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki inatlaşma kazaya neden olurken, o anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı.

Otomobil sürücüsü üçüncü şeritten sol şeride geçmek için sollama yaptığı sırada cip otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Sürücüler arasındaki tehlikeli inatlaşma ve kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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