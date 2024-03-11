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Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog toplantısı! İşte masadaki konular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog toplantısı! İşte masadaki konular

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri yakından ilgilendiren görüşme için geri sayım başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar bugün Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou'nun Ankara'da gerçekleştireceği zirve Yunan medyasında dikkat çekti. Gazeteler Yunanistan'ın öncelikli hedefinin olumlu atmosferi korumak olduğunu yazdı.

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