Telegram’da dijital torbacı tehlikesi! Kampanya bile yaptılar

Torbacılar, teknolojiye ayak uydurarak Telegram ve Signal gibi kriptolu internet tabanlı iletişim uygulamalarına kaydı. Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telegram'da 116 bin üyesi olan "Metin Amca Online" isimli grubun kurucusu "Kaos" takma adlı Barış T. ve yönetici Berkcan Ç.'yi deşifre ederek gözaltına aldı. Bu 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon, uyuşturucu ticareti için kurulan grubun çalışma şeklini de deşifre etti.