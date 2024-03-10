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Sarıyer’de taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Sarıyer’de taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

Sarıyer’de taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

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