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Mardin'de öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı! Facia ucuz atlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Mardin’de öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı! Facia ucuz atlatıldı

Mardin'de bir etkinlikten dönen içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu minibüs, TIR'la çarpıştı. Gece saatlerinde yaşanan kazada minibüste bulunan 6 kişi ve TIR sürücüsü yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır karayolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı TIR, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki 47 M 2128 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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