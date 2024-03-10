Başkan Erdoğan’a özel hediye! 81 ilden toplandı vinçle Külliye’ye getirildi





"BU SİYASET ÜSTÜ BİR İŞ"

"Bu tabloyu yaptık, belgeseli yapıyoruz ama bu masayı ne yapacağız? Ofiste koyabileceğimiz bir yer yok" diye konuşan Yönetmen Bolat, "Dedim ki onu Cumhurbaşkanlığı makamına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğiz. Görüntü Yönetmenim Emre Görücü 'Sen yıllardır muhalif bir insansın, Cumhurbaşkanı'na nasıl böyle bir hediye vereceksin?' Dedim ki ya bu siyaset üstü bir iş. 100'üncü yıl ve Cumhuriyet'e dayalı bir iş. Görüşümüz ne kadar farklı olursa olsun Cumhurbaşkanı'nın milli duruşta çok net bir tavrı olduğunu biliyorum. Kim olduğuma bakmayacak. Ben bu ülkenin sinemacısıyım. Bu hediyeyi kabul edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"BİR GÜN PORTRENİN BAŞINDA HEP BERABER BULUŞMAK HAYALİMİZ"

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün hediyenin verilmesi konusunda kendileriyle çok ilgilendiklerini söyleyen Bolat, "Bizi aradılar, teşekkür ettiler, makamlarına davet ettiler. Şansımıza ana protokol girişine indirildi bu vinç. İndirilirken gidemedik ama daha sonrasında sağ olsun Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlarından birisi destek oldu. Portreyi onun sayesinde görebildik, yanına gittik. Orada hemen ekiple fotoğrafımızı çekindik. Şimdi ana protokol girişinde gelen ziyaretçileri ağırlayan bir sergileme duruşu oldu. Nasip olursa bir gün portrenin başında hep beraber buluşmak hayalimiz" dedi.