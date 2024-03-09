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Muğla Fethiye'de şaşırtan olay! Manzarayı izlerken arabası uçtu!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Muğla Fethiye’de şaşırtan olay! Manzarayı izlerken arabası uçtu!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde manzarayı izlemek için aracından inen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili, metrelerce yükseklikten alt yola düştü. Olay anında alt yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

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