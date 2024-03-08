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Şemsiyeleri hazırlayın sağanak geliyor! O günlere dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Şemsiyeleri hazırlayın sağanak geliyor! O günlere dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporlarını güncellerken yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Sağanak yağış nedeniyle oluşacak sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken yağış için gün verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE KUVVETLİ YAĞIŞ YOLDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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