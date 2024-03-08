Şemsiyeleri hazırlayın sağanak geliyor! O günlere dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporlarını güncellerken yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Sağanak yağış nedeniyle oluşacak sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken yağış için gün verildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE KUVVETLİ YAĞIŞ YOLDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
SU BASKINLARINA KARŞI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
RÜZGARA DİKKAT
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
CUMA
CUMARTESİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'dan Ezber Bozan Reçete: En Sağlıklı Et Bu!
- Sadece Dahi Beyinler Bulabilir: Resimdeki Tuhaf Kedi Nerede?
- Makarnayı Nasıl Pişirirsiniz? Lüks Restoranların Sakladığı Sırrı Keşfedin!
- Lavabodaki Bu Deliği Görmezden Gelmeyin! Meğerse İşe Yarıyormuş!
- Akdeniz'de Deprem | 8 Mart Cuma az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ...
- 8 Mart Kadınlar Günü Kutlama Mesajları 2024 🧕 👩 | En Güzel, Kısa, Uzun, Resimli, Duygusal Mesajlar Hepsi Burada! Instagram, Twitter(X), WhatsApp
- 1995-1998-2002 Girişi Yeter! Altın Tepside Erken Emeklilik: 47-49-53 Yaş Şartları
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
- 0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL'ye anahtar teslim!
- Ozan Akbaba'dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02
- Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
- Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Yatacak? 1.250 TL Ödeme Bekleyenler Dikkat! 10-11-12-13-14-15 Mart İtibarıyla...