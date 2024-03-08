08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da iş insanlarını tehdit eden suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İstanbul'da iş insanlarını tehdit eden suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
İstanbul’da iş insanlarını tehdit eden suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İstanbul'da bazı iş insanlarını silahla tehdit ederek para almaya çalışan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA