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Karabük'te sır ölüm! Apartman bahçesinde bulundu... Kaza mı cinayet mi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2024
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Karabük’te sır ölüm! Apartman bahçesinde bulundu... Kaza mı cinayet mi?

Karabük'te sabah saatlerinde bir kadın apartman bahçesinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Yapılan incelemede kadının öldüğü tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'taki apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hande C'ye (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayakkabıları apartmanın istinat duvarının yol tarafında bulunan kadının, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan bahçedeki beton zemine düştüğü değerlendiriliyor.

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