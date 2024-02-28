Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!

Yüz bölgesi, kilo alımının en belirgin olduğu bölgelerden biri olarak bilinir ve bu durum, birçok kişinin yüzden kilo verme konusunda çaba göstermesine neden olur. Bu çabanın bir parçası olarak, uzmanlar yüzden kilo vermek isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı besinleri vurguluyor.