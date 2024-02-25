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Sakarya'da feci kaza! AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2024
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Sakarya’da feci kaza! AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi.


AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı 54 AK 901 plakalı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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