D-100’de korkutan olay! Bir anda alev aldı





Görgü tanığı Erdem Akkaya, "İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde geldi olaya müdahale etti. Çok büyük bir yangın vardı. Etraf sis, duman oldu. Şu an gördüğünüz gibi ekiplerde geldi müdahale ediyorlar" dedi.

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