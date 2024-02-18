Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

SON 53 YILIN EN SICAK OCAK AYI GERİDE KALDI

Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ocakta en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile Akçakoca'da tespit edildi. 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti.

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