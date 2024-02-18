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Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yüksek bir seyirde devam ederken Meteoroloji'den çok sayıda ile kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Paylaşılan haritalarda özellikle doğu bölgesindeki illerde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. İşte İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

GENEL OLARAK YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KAR BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SON 53 YILIN EN SICAK OCAK AYI GERİDE KALDI

Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ocakta en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile Akçakoca'da tespit edildi. 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti.

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