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Adana'da feci kaza! 15 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Adana’da feci kaza! 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

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