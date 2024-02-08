Tuzla’da feci kaza! Cip bariyerlere saplandı sürücünün kafasını sıyırdı

Hastanede tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan cipe saplanan bariyerler ise itfaiyenin yaptığı çalışma ile kesildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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