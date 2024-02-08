Tuzla'da feci kaza! Cip bariyerlere saplandı sürücünün kafasını sıyırdı
Son dakika haberi | Tuzla D-100'de seyir halindeyken kontrolden çıkan bir cip bariyerlere saplandı. Sürücü araç içerisinde sıkışırken, yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tuzla, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki cip, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Aracın içerisinde sıkışan ve bariyerlerin kafasını sıyırarak geçtiği sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KZ 1179 plakalı cip, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpışma sonucu bariyerler cipe saplanırken, sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yeri inceleme polisleri kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza sırasında cipin motor kısmından giren bariyerlerin, cipin tavanından çıktığı tespit edilirken, bariyerin sürücünün kafasını sıyırdığı belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?
- Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!
- MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?
- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
- SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...
- Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...