Cumhur’un İstanbul adayı Murat Kurum’dan işçi ve emekçiye müjde: KİPTAŞ ile destek vereceğiz

Kurum, "Biz 22 yıldır, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin hak arama mücadelesine hep destek verdik. Bu yolda çalışan HAK-İŞ gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınlarına ve yarınları için atılan adımlara hep değer verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik süreçlerde, dönemeçlerde sendikalarımızla birlikte 'yerli ve milli bir duruşu' hep birlikte sergiledik." diye konuştu.

"ÇALIŞMA KOŞULLARINA DAİR TÜM İYİLEŞTİRMELERİ SİZLERLE BİRLİKTE TASARLAYACAĞIZ"

Göreve geldiklerinde sendikalarla ilgili ortaya koyacakları vizyonu anlatan Kurum, şöyle devam etti: "Bakanlığım döneminde de hep koruduğum bir ilkeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de uygulayacağız, katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracağız. Yani sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaklar. Birlikte istişare etmekle kalmayıp icraatı da projeyi de beraber uyguladığımız paydaşlarımız olacaktır. Öncelikle çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin ve memurlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri sizlerle birlikte tasarlayacağız, sizlerle birlikte uygulayacağız. Sizler, toplu sözleşmeleri müzakere ediyorsunuz. İnşallah İstanbul'da hizmet ve sanayi sektöründeki kardeşlerimizin haklarını belediyemizle, özel sektörümüzle ve sizlerle hep birlikte istişare edeceğiz."

Kendisinin şahsen önem verdiği 3 nokta daha olduğunu dile getiren Kurum, "İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları; buradan ilan ediyorum; işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. Yine İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik, sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına da maddi ve manevi açıdan tüm desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz." ifadelerini kullandı.