Ferhat Erol kimdir? Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Bursa ilçe belediye başkan adayları listesi!
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları!
BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Bursa'nın ilçe belediye başkan adayları da bugün (2 Şubat 2024) belli oldu.
Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Alinur Aktaş açıklanmıştı.
Karacabey: Ali Özkan
Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
ALİ ÖZKAN KİMDİR?
01.10.1967 tarihinde Karacabey'de dünyaya gelen Ali Özkan; ilk, orta ve lise öğrenimini Karacabey'de tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özkan, üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilenirken; siyasi ve sosyal yönden birçok çalışmanın içerisinde sorumluluk üstlendi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da aktif olarak destek veren Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinden beri vizyonu, yenilikçi bakış açısı, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimiyle, ilçeye çağdaş belediyecilik anlayışını kazandırmıştır.
Ali Özkan'ın halkla bütünleşen yaklaşımları, kent yönetimindeki başarılı çizgisi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif konulardaki duyarlılığı ve mütevazı kişiliği, hem Bursa hem de Türkiye genelinde sıkça takdir toplamıştır.
Evli ve 2 kız çocuk babası olan Ali Özkan, İngilizce bilmektedir.
FERHAT EROL KİMDİR?
1979 Erzurum doğumludur,40 yıldır Bursada ikamet etmektedir. İstanbul York üniversitesi işletme yönetimi lisans mezunu, şu anda da politika bilimi yüksek lisans öğrencisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu üniversitesinde işletme bölümünün 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.
Siyasete 2001 yılında ak parti ile ketselde kurucu gençlik kolları başkan yardımcısı olarak başlamış 2004 – 2007 yılları arasında gençlik kolları başkanlığı yapmıştır.2011-2014 ana kademe tanıtım medya başkanlığı,2014-2017 ilçe teşkilat başkanlığı yapmıştır.
Bir çok sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır,Kestel belediye sporda 10 yıl başkan yardımcılığı Kestel İmam hatipler yaptırma yaşatma derneğinin kurucusudur hala yönetimindedir Bihmed Kestel sorumlusudur ,eğitime destek platformu Kestel koordinatörlük görevine devam etmektedir ,Kestel gençlik ve dağcılık spor kulübünün kurucu başkanıdır ve hala devam etmektedir ,Türk Kızılayı Bursa şubesi yönetiminde devam etmektedir.
Yurt dışı ve yurt içi ticaret yapan ve inşaat sektöründe devam etmekte olan aile şirketinin yöneticisidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
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