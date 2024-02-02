Ferhat Erol kimdir? Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

ALİ ÖZKAN KİMDİR?

01.10.1967 tarihinde Karacabey'de dünyaya gelen Ali Özkan; ilk, orta ve lise öğrenimini Karacabey'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özkan, üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilenirken; siyasi ve sosyal yönden birçok çalışmanın içerisinde sorumluluk üstlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da aktif olarak destek veren Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinden beri vizyonu, yenilikçi bakış açısı, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimiyle, ilçeye çağdaş belediyecilik anlayışını kazandırmıştır.

Ali Özkan'ın halkla bütünleşen yaklaşımları, kent yönetimindeki başarılı çizgisi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif konulardaki duyarlılığı ve mütevazı kişiliği, hem Bursa hem de Türkiye genelinde sıkça takdir toplamıştır.

Evli ve 2 kız çocuk babası olan Ali Özkan, İngilizce bilmektedir.

FERHAT EROL KİMDİR?

1979 Erzurum doğumludur,40 yıldır Bursada ikamet etmektedir. İstanbul York üniversitesi işletme yönetimi lisans mezunu, şu anda da politika bilimi yüksek lisans öğrencisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu üniversitesinde işletme bölümünün 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Siyasete 2001 yılında ak parti ile ketselde kurucu gençlik kolları başkan yardımcısı olarak başlamış 2004 – 2007 yılları arasında gençlik kolları başkanlığı yapmıştır.2011-2014 ana kademe tanıtım medya başkanlığı,2014-2017 ilçe teşkilat başkanlığı yapmıştır.

Bir çok sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır,Kestel belediye sporda 10 yıl başkan yardımcılığı Kestel İmam hatipler yaptırma yaşatma derneğinin kurucusudur hala yönetimindedir Bihmed Kestel sorumlusudur ,eğitime destek platformu Kestel koordinatörlük görevine devam etmektedir ,Kestel gençlik ve dağcılık spor kulübünün kurucu başkanıdır ve hala devam etmektedir ,Türk Kızılayı Bursa şubesi yönetiminde devam etmektedir.

Yurt dışı ve yurt içi ticaret yapan ve inşaat sektöründe devam etmekte olan aile şirketinin yöneticisidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.