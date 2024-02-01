01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil restorana daldı

Maltepe’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil restorana daldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2024
ABONE OL
Maltepe’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil restorana daldı

Maltepe’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu restorana daldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, restoranda hasar meydana geldi. O sırada restoranda bulunan Anıl Çakıcı “Araç çok süratliydi. Dubalara çarptı, oradan direk cama girdi. Ben de cam kenarına yakındım. 3 kişiydik, Allah’a şükür bizde bir şey yok“ dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA