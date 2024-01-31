Türkiye’ye F-16’ların satışını hazmedemiyorlar! Provokatör iş başında: Harekete geçin

'Biden, Erdoğan'ın kendi parlamentosunun onayladığı yasayı gerçekten imzalamasını sağlamak için F-16 satışını hızlandırmaya çalışırken, Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin taktik kitabından bir sayfa almalı ve diplomatik olarak sert davranmalı' denilen yazının devamında şu ifadelere yer verildi;

'Yunanistan ve Kıbrıs'ın bu konuda tutumu var. Türkiye'nin Yunan hava sahasını sık sık ihlal etmesi ve Yunan toprakları üzerinde uçuş yapması göz önüne alındığında, Yunanistan'ın endişelenmek için nedenleri var.'

'Hem Atina'nın hem de Lefkoşa'nın elinde koz var' diyen Rubin yazısında 'Souda Körfezi'nin genişlemesi ve Dedeağaç'taki Amerikan varlığıyla Yunanistan, Türkiye ile stratejik açıdan eşit bir konuma geldi. Birlik sayısı her şey değildir. Bu arada Kıbrıs, insani operasyonlar ve Doğu Akdeniz'in güvenliği açısından stratejik bir varlık haline geldi' ifadelerine yer verdi.