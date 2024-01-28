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Zeynep Güneş kimdir? Eskişehir Mihalgazi, Mihalıççık Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Zeynep Güneş kimdir? Eskişehir Mihalgazi, Mihalıççık Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Eskişehir seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları listesi…

Eskişehir'in ilçe belediye başkan adayları da bugün (28 Ocak 2024) belli oldu.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklanmıştı.

AK PARTİ- MHP CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI:

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık:Halil Sami Barış

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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