İstanbul beyaza bürünecek! Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi saracak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin tahminlerini yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yoğun kar yağışının etkili olacağı görüldü. Sıcaklıkların düşeceğinin de belirtildiği açıklamada bazı illerde don ve buzlanma olaylarına yönelik vatandaştan tedbirli olmaları istendi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
DON OLAYINA DİKKAT!
Yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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