Film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İş yerinin duvarını delip içeri girdiler: 1 milyon lira değerinde cihaz çaldılar
Osmaniye'de, film sahnelerini aratmayan bir hırsızılık olayı yaşandı. İddiaya göre, iki kişi, duvarı kırarak bir iş yerinin içine girdi. Hırsızlar,da hasonra girdikleri elektronik eşya mağazasından piyasa değeri 1 milyon lira değerinde 40 cep telefonu ve elektronik cihaz çaldı. İhbar üzerine polis ekipler çalışma başlatarak İlkay Ş. ile Muharrem Ö'yü kıskıvrak yakalayarak tutukladı.
Osmaniye'de, film sahnelerini aratmayan bir hırsızılık olayı yaşandı.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE CİHAZ ÇALDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki elektronik eşya mağazasına, duvarını kırarak giren ve piyasa değeri 1 milyon lira olan 40 cep telefonu, elektronik cihaz ve telefon aksesuarı çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
ÇALDIKLARI CİHAZLARLA YAKALANDILAR
Ekipler, 117 güvenlik kamerasının kaydettiği 350 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelilerin İlkay Ş. ve Muharrem Ö. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, saklandıkları eve düzenlenen operasyonda, çaldıkları cihazlarla yakalandı.
İŞTE ELE GEÇİRİLER O CİHAZLAR
Evde yapılan aramada 34 akıllı cep telefonu, 4 dijital kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet, 19 pil şarj aleti, 44 şarj aleti ve 10 bin 500 TL değerinde güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...
- Dul ve Yetim aylığı miktarları yükseldi! Zamlı ödeme müjdesi geldi! Dul ve Yetim maaşları (Ölüm aylığı) ne zaman yatacak? TCKN sonu 0-2-4-8 olanlar...
- Ramazan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ramazan Şimşek hayatı ve siyasi kariyeri...
- Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Asım Balcı mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...
- Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Veysel Tiryaki hayatı ve kariyeri...
- Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...