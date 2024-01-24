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Film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İş yerinin duvarını delip içeri girdiler: 1 milyon lira değerinde cihaz çaldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İş yerinin duvarını delip içeri girdiler: 1 milyon lira değerinde cihaz çaldılar

Osmaniye'de, film sahnelerini aratmayan bir hırsızılık olayı yaşandı. İddiaya göre, iki kişi, duvarı kırarak bir iş yerinin içine girdi. Hırsızlar,da hasonra girdikleri elektronik eşya mağazasından piyasa değeri 1 milyon lira değerinde 40 cep telefonu ve elektronik cihaz çaldı. İhbar üzerine polis ekipler çalışma başlatarak İlkay Ş. ile Muharrem Ö'yü kıskıvrak yakalayarak tutukladı.

Osmaniye'de, film sahnelerini aratmayan bir hırsızılık olayı yaşandı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE CİHAZ ÇALDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki elektronik eşya mağazasına, duvarını kırarak giren ve piyasa değeri 1 milyon lira olan 40 cep telefonu, elektronik cihaz ve telefon aksesuarı çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI CİHAZLARLA YAKALANDILAR

Ekipler, 117 güvenlik kamerasının kaydettiği 350 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelilerin İlkay Ş. ve Muharrem Ö. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, saklandıkları eve düzenlenen operasyonda, çaldıkları cihazlarla yakalandı.

İŞTE ELE GEÇİRİLER O CİHAZLAR

Evde yapılan aramada 34 akıllı cep telefonu, 4 dijital kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet, 19 pil şarj aleti, 44 şarj aleti ve 10 bin 500 TL değerinde güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İlkay Ş. ve Muharrem Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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