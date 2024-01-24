Film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İş yerinin duvarını delip içeri girdiler: 1 milyon lira değerinde cihaz çaldılar

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE CİHAZ ÇALDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki elektronik eşya mağazasına, duvarını kırarak giren ve piyasa değeri 1 milyon lira olan 40 cep telefonu, elektronik cihaz ve telefon aksesuarı çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.