İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı

KURAKLIK ARALIKTAN İTİBAREN GERÇEKLEŞEN YAĞIŞLARLA SONA ERDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, geçen yıl özellikle sonbaharın sonlarına kadar devam eden kuraklığın aralıktan itibaren gerçekleşen yağışlarla sona erdiğini söyledi.

Tek, "Artan yağışlarla birlikte bu yıl için bir kuraklık öngörülmüyor. Ancak, iklim değişikliği senaryoları önümüzdeki süreçte Akdeniz ve ülkemiz havzasında, yağışlarda büyük azalma öngörüyor. Su tasarrufunun yanı sıra elimizde tasarruf edebileceğimiz suyun da bulunması gerekir." dedi.

Olmayan suyun tasarruf edilemeyeceğini vurgulayan Tek, "Bu sebeple suyu tutabileceğimiz biriktirme haznelerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bu konu üzerinde çalışmaların acil olarak şimdiden hayata geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.