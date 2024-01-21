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Balıkçılardan palamut müjdesi: İlerleyen günlerde bollaşacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2024
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Balıkçılardan palamut müjdesi: İlerleyen günlerde bollaşacak

Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi. Palamutun ilerleyen günlerde tezgahların bollaşacağını öngören balıkçılar, "Merada ve Batı Karadeniz'de balığın bollaşmasını bekliyoruz. Hamsiyi daha da bol olarak bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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