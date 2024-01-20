Mesut Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Çatalca Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.