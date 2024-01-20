Haydar Ali Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...
Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…
HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?
1971 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğdu.
1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1996 yılından bu yana kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaya devam eden Haydar Ali Yıldız sırasıyla; Ak Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Teşkilat Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu.
3 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 seçimlerinde Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini ifa etti.
Temmuz 2004 yılından itibaren Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.
26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı- İl Seçim İşleri Başkanlığı görevine getirildi.
27 Mayıs 2012 İl Kongresi sonrasında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak atandı.
29 Mayıs 2013'de Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Okçular Vakfı'nın kuruluşunda yer aldı. Halen Vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
12 Eylül 2010 Referandum, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulunan Av.Haydar Ali Yıldız, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili görevinde bulundu.
6 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevde bulundu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, mazbatasını alarak göreve başladı.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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