Hamit Öncü kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Esenyurt Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…
Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Cumhur İttifakı İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı Hamit Öncü oldu.
HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?
1979-2004 Öğretmenlik ve İdarecilik
1994 Refah Partisi Kıraç Belediye Başkan Adayı
2004-2009 Kıraç Belediye Başkanı
2009-2011 İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı
2011 Ak Parti 3. Bölge SKM Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu
2015-7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı
Hamit Öncü, sırasıyla Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ve Mardin Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Öncü, Arapça ve Fransızca bilmektedir.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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