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Deniz Köken kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

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Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Deniz Köken kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum oldu.

Murat Kurum kimdir, nereli ve kaç yaşında? MURAT KURUM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti

Cumhur İttifakı İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken oldu3

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor.

1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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