Deniz Köken kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti

Cumhur İttifakı İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken oldu3

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor.

1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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