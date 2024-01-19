Arkadaşının hareket ettirdiği TIR’ın devirdiği yön levhası, sürücünün başına çarptı

Ardından aracının önünde beklemeye başladı. Bu sırada araçtaki arkadaşı Mustafa D. de (51), direksiyon başına geçip, TIR'ı kaldırıma park etmek isterken yön levhasına çarptı. Devrilen yön levhası başına isabet eden Doğan A. kanlar içinde yere yığıldı.