Arkadaşının hareket ettirdiği TIR'ın devirdiği yön levhası, sürücünün başına çarptı
YAŞAM DHA
Konya'da emniyet şeridine park ettiği TIR'ın önünde bekleyen sürücü Doğan A.'nın başına arkadaşının aracı hareket ettirmesiyle çarptığı yön levhası devrildi. Ağır yaralanan Doğan A., hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu kent merkezi çıkışında meydana geldi. Doğan A., yönetimindeki 42 FC 440 plakalı TIR'ı emniyet şeridine park edip, mola vermek için indi.
Ardından aracının önünde beklemeye başladı. Bu sırada araçtaki arkadaşı Mustafa D. de (51), direksiyon başına geçip, TIR'ı kaldırıma park etmek isterken yön levhasına çarptı. Devrilen yön levhası başına isabet eden Doğan A. kanlar içinde yere yığıldı.
Yolun karşı şeridindeki kontrol noktasında bekleyen polis ekipleri, durumu fark edip sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralanan Doğan A., ambulansla yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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