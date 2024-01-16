Kırkağaç, Köprübaşı, Kula ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları!
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Manisa Kırkağaç, Köprübaşı, Kula ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Manisa ilçe belediye başkan adayları listesi!
MANİSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
AK PARTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız"
İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
CHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırkağaç, Köprübaşı, Kula ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Demirci, Gölmarmara, Gördes ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Ahmetli, Akhisar, Alaşehir ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Pütürge Yazıhan Yeşilyurt ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Akçadağ Arguvan Kuluncak ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- 90'dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...
- ÖZDEBİR TYT 3 cevap anahtarı 2024 ne zaman açıklanacak? 12-15 Ocak 2024 Türkiye Geneli Özdebir YKS deneme sonuçları...
- Karneler ne zaman basılacak 2024? 1. dönem e-Okul ne zaman kapanıyor? Son hafta yoklama alınır mı, ders var mı? MEB etkinlik programı!
- 16 Ocak 2024 okullar tatil mi? Bugün okul var mı son dakika? Salı günü kar tatili olan iller...
- Her gün 1 tane tüketen, 15 yaş gençleşiyor! Canan Karatay faydalarını saydı! Uyuyana kadar...
- TEHECCÜD NE DEMEK? Teheccüd namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Gece namazında okunacak dualar...