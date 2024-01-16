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Büyükşehir 'yeşil' hedefini aştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Büyükşehir ’yeşil’ hedefini aştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi doğrultusunda 2023 yılını da yeşil yatırımlar açısından dolu dolu geçirdi. Hacıvat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı, Üçevler Parkı ve Aşık Veysel Parkı gibi yeni yeşil alanlar kente kazandırılırken, mevcut yeşil alanlar da daha sağlıklı hale getirildi. Yine yıl boyunca 20 bin 302 ağaç ile 8 milyon 175 bin 379 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

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