Aydın'da sağanak yağış şehri birbirine kattı! Her damla yağmurda aynı manzara
Aydın'ın Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yoğun yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Benzer görüntülerin bir diğer adresi ise Balıkesir oldu.
Efeler'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da kaldırımlardaki saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı.
Aralıklarla şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar ile birlikte alt geçitlerde de su birikintileri oluştu.
Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zorluk çekti. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına çalışma başlattı.
Yağışların bugün kuvvetli sağanak şeklinde olması beklenirken, bir günlük aranın ardından hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR'DE SEL SULARI KÖY YOLLARINA ZARAR VERDİ
Burhaniye ilçesinde, gece boyu aralıklarla yağan yağmur Karınca deresini taşırırken, bazı köy yollarına da zarar verdi. Burhaniye Belediyesi zarar gören yollarda çalışma başlattı.
Burhaniye'de, gece boyu aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Madra dağından doğan Karınca deresi bazı yerlerde taşarken, köy yollarını da bozdu.
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