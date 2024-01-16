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Adana'da trafikte dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Adana’da trafikte dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı

Adana'da Fırat A. ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.'yi konuşmaya ikna edemeyince trafikte dehşet saçtı. Aracın önünü kesip camları yumruklayan Fırat A. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay, 9 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi Fırat A.'dan ayrılma kararı aldı.

N.K.'yi ikna edemeyen Fırat A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti. N.K.'nin konuşma talebini reddetmesi üzerine Fırat A., "Bu kadar vicdansız olma" diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı.

N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli Fırat A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nın şikayetçi olduğu Fırat A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dedi.

İşlemlerinin ardından 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen Fırat A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Fırat A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

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