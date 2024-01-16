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39 Basamak'a tam not

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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39 Basamak’a tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’39 Basamak’ adlı yeni oyununun prömiyerinde, tiyatro severler ve tiyatro eleştirmenlerinden tam not aldı.

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