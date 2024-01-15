İstanbul’da korkutan yangın! Alevler bir anda büyüdü

Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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