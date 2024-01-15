İstanbul'da korkutan yangın! Alevler bir anda büyüdü
İstanbul Fatih'te çanta deposu olarak kullanılan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken vatandaşlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.
Fatih'te, çanta deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki vatandaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 13:00 sıralarında, Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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