Çocuk koğuşunda iğrenç olay! Bu nasıl bir acımasızlık? Mahkeme ceza üstüne ceza yağdırdı

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ YAZILI BEYANLARINA BAŞVURULDU

A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö. hakkında, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Mahkemesi sıfatıyla Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmada savcılık ifadelerini tekrar ederken, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Başmemuru ile 4 İnfaz ve Koruma Memurunun da yazılı beyanları dava dosyasına girdi. İnfaz ve Koruma Memurları beyanlarında, olayın gerçekleştiği D-4 nolu çocuk koğuşunun gün içerisinde 2 ya da 3 kez koğuş kapısı açılarak ya da mazgaldan bakılarak kontrol edildiği, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı ve koğuşta bulunan çocuklardan herhangi bir şikayet gelmediğini belirtti.

SUÇ TARİHİNDEKİ YAŞLARI DİKKATE ALINDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olmalarını dikkate alarak, A.S.'nin her iki mağdura yönelik 'cinsel istismar' suçundan 12'şer yıldan 24 yıl, 'eziyet' suçundan ise ayrı ayrı 3 yıl 4'er aydan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 30 yıl 8 ay, E.G.'nin 'cinsel istismar' suçundan 7'şer yıldan 14 yıl, 'eziyet' suçundan 2 yıl 6'şar aydan 5 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 2 ay, Y.Ö. ile K.T.Ö.'nün ise 'cinsel istismar' suçundan 13 yıl 6'şar ay, 'eziyet' suçundan da 6 yıl 8'er ay olmak üzere toplamda 20 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan beraat ederken, 'kaçma şüpheleri olduğu gerekçesi' ile tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.