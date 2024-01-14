İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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