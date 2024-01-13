Taksilerde yeni tarife! Bugünden itibaren başladı
İstanbul'da taksilerin zamlı tarifeleri gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre indi bindi ücreti 90 lira olurken, kilometre başına ücret ise 17,62 TL oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ticari taksilerin taksimetre tarifeleri için UKOME toplantısında yüzde 28.09 zam kararı vermişti. Zamma ilişkin taksimetre ayarlamaları tamamlandı ve taksiciler zamlı tarifeyle yolcu taşımaya başladı.
TAKSİ ÇAĞIRMANIN BEDELİ 90 LİRA
Ticari taksiye adım atmanın bedeli 90 liradan başlıyor. Kilometre başına 17.62 lira yazıyor.
YENİ TARİFE NE OLDU?
Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.
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