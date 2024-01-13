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Of, Sürmene, Şalpazarı ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Trabzon AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Of, Sürmene, Şalpazarı ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Trabzon AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

Özellikle AK Parti'nin adaylarına dair yoğun bir ilgi bulunuyor. Vatandaşlar, "AK Parti Trabzon Of, Sürmene, Şalpazarı ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?" sorusunu sıkça araştırıyor. 31 Mart yerel seçimleri: AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları…

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik heyecan artarken, Trabzon'da yaşayanlar özellikle AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını merakla bekliyor. Siyasi partilerin stratejileri ve aday belirleme süreçleri büyük bir önem arz ediyor. Peki AK Parti Trabzon Of, Sürmene, Şalpazarı ilçe belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti, MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarına ilişkin merak edilen detaylar…

TRABZON OF, SÜRMENE, ŞALPAZARI BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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