Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Mardin AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik heyecan artarken, Mardin'de yaşayanlar özellikle AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını merakla bekliyor. Siyasi partilerin stratejileri ve aday belirleme süreçleri büyük bir önem arz ediyor. Peki AK Parti Mardin Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçe belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti, MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarına ilişkin merak edilen detaylar…

MARDİN NUSAYBİN, ÖMERLİ, SAVUR VE YEŞİLLİ BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?