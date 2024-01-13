Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde soğuk havanın etkili olacağı belirtilirken, çok sayıda il için yoğun sağanak yağış uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞLI GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.