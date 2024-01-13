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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışının etkili olacağı ifade edilirken, başta İstanbul olmak üzere Marmara'daki illerde sıcaklıkların yükseleceği görüldü. Peki yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde soğuk havanın etkili olacağı belirtilirken, çok sayıda il için yoğun sağanak yağış uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞLI GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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