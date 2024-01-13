İstanbul Yenikapı’da metroda intihar! İspanyol vatandaşı raylara atladı

Yenikapı Metro İstasyonu'nda 22 yaşındaki İspanyol Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia metro geldiği sırada raylara atlayadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.