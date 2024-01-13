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İstanbul Yenikapı'da metroda intihar! İspanyol vatandaşı raylara atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2024
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İstanbul Yenikapı’da metroda intihar! İspanyol vatandaşı raylara atladı

İstanbul Yenikapı'daki metro istasyonunda 22 yaşındaki İspanyol vatandaşı Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti. Sabah saatlerinde yaşanan acı olay sonrası seferler yaklaşık 1 saat aksadı.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda 22 yaşındaki İspanyol Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia metro geldiği sırada raylara atlayadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eduardo Gracia'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Gracia'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle Yenikapı Metro İstasyonu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılarak, seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü.

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