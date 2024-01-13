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Çal, Çameli, Çardak ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Denizli AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Çal, Çameli, Çardak ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Denizli AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

Özellikle AK Parti'nin adaylarına dair yoğun bir ilgi bulunuyor. Vatandaşlar, "AK Parti Denizli Çal, Çameli, Çardak ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?" sorusunu sıkça araştırıyor. 31 Mart yerel seçimleri: AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları…

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