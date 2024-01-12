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Üç aylar orucu farz mı, kaç gün tutulur? Diyanet’e göre 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2024
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Üç aylar orucu farz mı, kaç gün tutulur? Diyanet’e göre 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?

"Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeriyor. Peki, 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile Recep ayı için tarih belli oldu. Ramazan Ayı ile biten üç aylar, 12 Ocak itibarıyla başlayacak. Üç ayların gelmesi ile birlikte ibadetlerini idrak edecek olan müslümanlar, "Üç aylar orucu farz mı, kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte haberin detayları...

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü (Bugün) başlayacak.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

3 AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise; " Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

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