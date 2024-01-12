Kocaeli Derince, Dilovası, Gebze ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları

Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Kocaeli Derince, Dilovası, Gebze ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Kocaeli ilçe belediye başkan adayları listesi!