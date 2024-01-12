12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kendi hesabını kendi kesti! Ceza kesileceğini öğrenince aracını ateşe verdi

Kendi hesabını kendi kesti! Ceza kesileceğini öğrenince aracını ateşe verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
ABONE OL
Kendi hesabını kendi kesti! Ceza kesileceğini öğrenince aracını ateşe verdi

Sivas’ta bir sürücü, muayenesiz ve sigortasız bir şekilde trafiğe çıkınca olanlar oldu. Trafik kontrolüne yakalanan H.P isimli şahıs, sorumsuzluğu karşısında cezai işlem uygulanacağını öğrenince kendi hesabını böyle kesti.

Sivas'ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde önceki gün H.P. isimli sürücü, 42 R 1449 plakalı otomobille ilerlerken polis çevirmesinde durdu.

ÇILGINA DÖNDÜ ARACINI ATEŞE VERDİ

Aracın muayenesi ve sigortası olmadığı için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, bagajdaki benzini alıp aracın üzerine dökerek ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza göz göre göre böyle geldi! KAZA GÖZ GÖRE GÖRE BÖYLE GELDİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA