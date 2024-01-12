Kendi hesabını kendi kesti! Ceza kesileceğini öğrenince aracını ateşe verdi
Sivas’ta bir sürücü, muayenesiz ve sigortasız bir şekilde trafiğe çıkınca olanlar oldu. Trafik kontrolüne yakalanan H.P isimli şahıs, sorumsuzluğu karşısında cezai işlem uygulanacağını öğrenince kendi hesabını böyle kesti.
Sivas'ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde önceki gün H.P. isimli sürücü, 42 R 1449 plakalı otomobille ilerlerken polis çevirmesinde durdu.
ÇILGINA DÖNDÜ ARACINI ATEŞE VERDİ
Aracın muayenesi ve sigortası olmadığı için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, bagajdaki benzini alıp aracın üzerine dökerek ateşe verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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