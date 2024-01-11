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Diyanet kaza namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kaza namazına nasıl niyet edilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2024
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Diyanet kaza namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kaza namazına nasıl niyet edilir?

İslam dinindeki temel ibadetlerden biri olan namaz, Müslümanlara gün içinde beş farklı vakitte farz kılınmıştır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları, Müslümanların günlük ibadet rutinini oluşturur. Ancak bazı durumlarda, bireyler namaz vaktini kaçırabilirler. Namazını kaçıran kişilerin namaz vakti dışında namazını kılmalarına "kaza namazı" denir. Peki, Kaza namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...

Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Ancak bazı durumlarda, bireyler namaz vaktini kaçırabilirler. Bu durumda, kaçırılan namazların telafisi için kaza namazı kılınır. İşte, kaza namazı hakında merak edilenler...

KAZA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam'da, vakit namazlarının belirlenmiş vakitlerde kılınması esastır. Ancak, bazı durumlarda bireyler namaz vakitlerini kaçırabilirler. Bu durumda, kaçırılan namazların telafisi için kılınan namaza "kaza namazı" denir. Geçmiş namazını kaza etmek isteyenler dilediği vakit namazlarını kılabilir.

Kazaya kalan namaz, yeni vakit girdiğinde, o vaktin namazından önce kılınabilir mi?

Diyanet'in haberine göre; Namazı kazaya kalan kişinin daha önce kazaya bıraktığı namazlar varsa ve bunların sayısı altıyı bulmamışsa, yani kişi "sahib-i tertip" ise bu kimse önce kazaya kalan namazını, sonra da o vaktin farzını kılmalıdır.

Kazaya kalan namazları altı vakit veya daha fazla ise yani kişi "sahib-i tertip" değilse, kaza namazını vakit namazından önce ya da sonra kılabilir (Haddâd, el-Cevhera, 1/67; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/64-65).

Hangi namazlar kaza edilir?

Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevâlden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/65). Çünkü Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 11 [437-438, 443-444]).
Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, farzı kıldıktan sonra kılmadığı ilk sünneti de kılar. Bunu, son sünnetten önce kılabileceği gibi sonra da kılabilir.

Kaza namazına nasıl niyet edilir?

Kaza namazı kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı olan kişi, geçmiş namazları kaza ederken, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi" kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir.

KAZA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kaza edilecek olan vakit namazının farzları ne şekilde kılınıyorsa yine aynı şekilde kaza namazında da kılınır.

-Sabah namazı kazasının 2 rekât farzı kılınır,

-Öğle namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,

-İkindi namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,

-Akşam namazı kazasının 3 rekât farzı kılınır,

-Yatsı namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,

-Vitir namazı kazasının 3 rekât aynen kılınır.

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