Vapur seferleri iptal mi? 09 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO-İDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...

İstanbul'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Şehir Hatları AŞ ve BUDO tarafından bazı vapur seferleri iptal edildi. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Bu durum, vatandaşların günlük ulaşım planlarını etkileyerek, özellikle İstanbul Boğazı üzerinde seyahat etmeyi planlayanları etkiledi. Peki 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?