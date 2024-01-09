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Vapur seferleri iptal mi? 09 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO-İDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Vapur seferleri iptal mi? 09 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO-İDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...

İstanbul içinde vatandaşların sıkça kullandığı ulaşım araçlarından biri olan vapur seferleri, elverişsiz hava koşulları sebebiyle geçici bir süreliğine iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak tarihinde birçok vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi?

İstanbul'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Şehir Hatları AŞ ve BUDO tarafından bazı vapur seferleri iptal edildi. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Bu durum, vatandaşların günlük ulaşım planlarını etkileyerek, özellikle İstanbul Boğazı üzerinde seyahat etmeyi planlayanları etkiledi. Peki 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

📌Şehir Hatları

Yapılan resmi açıklama ve iptal olan seferler şu şekilde;

"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir."

📌İDO

Bursa-Kadıköy Kalkış:07:30 Varış: 08:05 09/01/2024 Sefer İptali

Bandırma-Kadıköy Kalkış: 07:45 Varış: 10:25 09/01/2024 Sefer İptali

📌BUDO

09.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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